Сборная РК по хоккею - в шаге от попадания на Олимпиаду 2026

Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Австрии во втором матче олимпийского отбора в Братиславе (Словакия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Павленко) — Орехов-Метальников, Михайлис-Шестаков-Старченко; Гайтамиров-Степаненко, Савицкий-Мухаметов-Рымарев; Бреус-Бекетаев, Асетов-Лихотников-Панюков; Михайлов, Кайыржан-Борисевич-Оспанов, Дёмин.

Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Дмитрия Бреуса, во втором ничего не изменилось. Заключительная двадцатиминутка стартовала с взятия ворот австрийцами, но затем Тамирлан Гайтамиров принес своей сборной победу — 2:1.

Ранее Казахстан со счетом 5:2 переиграл Венгрию, а первого сентября встретится с хозяевами турнира командой Словакии.