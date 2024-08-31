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    23:42, 30 Август 2024 | GMT +6

    Сборная РК по хоккею - в шаге от попадания на Олимпиаду 2026

    Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Австрии
    Фото: shaiba.kz

    Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Австрии во втором матче олимпийского отбора в Братиславе (Словакия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Павленко) — Орехов-Метальников, Михайлис-Шестаков-Старченко; Гайтамиров-Степаненко, Савицкий-Мухаметов-Рымарев; Бреус-Бекетаев, Асетов-Лихотников-Панюков; Михайлов, Кайыржан-Борисевич-Оспанов, Дёмин.

    Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Дмитрия Бреуса, во втором ничего не изменилось. Заключительная двадцатиминутка стартовала с взятия ворот австрийцами, но затем Тамирлан Гайтамиров принес своей сборной победу — 2:1.

    Ранее Казахстан со счетом 5:2 переиграл Венгрию, а первого сентября встретится с хозяевами турнира командой Словакии.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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