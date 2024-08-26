Сборная РК по хоккею одержала победу перед решающей квалификацией на Олимпиаду-2026

Сборная Казахстана по хоккею провела последний матч перед стартом решающей квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В городе Хомутов Казахстан обыграл местную команду со счетом 4:2. Шайбами отметились Максим Мухаметов, Артем Лихотников, Роман Старченко и Никита Михайлис.

«Хомутов» выступает во второй лиге Чехии. По решению тренерского штаба сборной матч проходил в закрытом режиме — не велась видеотрансляция.

27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу и 29 августа сыграет первый матч квалификации против Венгрии. 30 августа будет игра с Австрией, а 1 сентября с хозяевами турнира — Словакией. Победитель группы станет участником Олимпиады-2026.