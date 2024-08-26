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    00:01, 26 Август 2024 | GMT +6

    Сборная РК по хоккею одержала победу перед решающей квалификацией на Олимпиаду-2026

    Сборная РК по хоккею
    Фото: Sports.kz

    Сборная Казахстана по хоккею провела последний матч перед стартом решающей квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В городе Хомутов Казахстан обыграл местную команду со счетом 4:2. Шайбами отметились Максим Мухаметов, Артем Лихотников, Роман Старченко и Никита Михайлис.

    «Хомутов» выступает во второй лиге Чехии. По решению тренерского штаба сборной матч проходил в закрытом режиме — не велась видеотрансляция.

    27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу и 29 августа сыграет первый матч квалификации против Венгрии. 30 августа будет игра с Австрией, а 1 сентября с хозяевами турнира — Словакией. Победитель группы станет участником Олимпиады-2026.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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