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Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022

8 Февраля 2022 00:48
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Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу остается одной из четырех лучших команд Европы согласно рейтингу УЕФА на официальном сайте организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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После Евро-2022 казахстанцы, которые в четвертьфинале уступили украинской команде, имеют 2363,187 очков и находятся на четвертом месте.

На первом месте в рейтинге располагаются португальцы, которые стали чемпионами Европы на недавно прошедшем турнире в Нидерландах. Следом за ними идет сборная России, которая проиграла Португалии в финале Евро-2022. На третьей позиции, впереди подопечных Кака, находится сборная Испании, которая завоевала бронзовые медали турнира.

Сборная Казахстана не поменяла свое положение в рейтинге по сравнению с предыдущим обновлением.

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#Спорт   #Футзал  
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