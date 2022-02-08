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вчера 21:56
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Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу остается одной из четырех лучших команд Европы согласно рейтингу УЕФА на официальном сайте организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
После Евро-2022 казахстанцы, которые в четвертьфинале уступили украинской команде, имеют 2363,187 очков и находятся на четвертом месте.
На первом месте в рейтинге располагаются португальцы, которые стали чемпионами Европы на недавно прошедшем турнире в Нидерландах. Следом за ними идет сборная России, которая проиграла Португалии в финале Евро-2022. На третьей позиции, впереди подопечных Кака, находится сборная Испании, которая завоевала бронзовые медали турнира.
Сборная Казахстана не поменяла свое положение в рейтинге по сравнению с предыдущим обновлением.
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