Сборная РК по футзалу сыграла вничью со Словенией в первом матче чемпионата Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата Европы по футзалу сыграла вничью против команды Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Игра проходила в Гронингене (Нидерланды).

Сергей Коридзе выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Акбаликов, Дуглас, Оразов — Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Есенаманов, Турсагулов, Токаев.

Казахстан был явным фаворитом, но счет открыли соперники, в середине первого тайма сделал это Денис Тотошкович, после чего Альберт Акбаликов сыграл прямой ногой в лицо соперника и заработал удаление, тем не менее выровнять положение прекрасным ударом в «девятку» удалось Дугласу.

Во втором тайме Матей Фидершек мощно пробил в ближний верхний угол, Словения снова повела и тут свое слово сказал Биржан Оразов, Жига Чех перевел счет в сенсационный, увеличил разрыв Тео Турк, Жомарт Токаев вернул интригу, а затем Дуглас оформил дубль.

25 января Казахстан встретится со сборной Финляндии.

Казахстан — Словения 4:4 (1:1)

Голы: Тотошкович 11 (0:1), Дуглас 16 (1:1), Фидершек 23 (1:2), Оразов 25 (2:2), Чех 31 (2:3), Турк 33 (2:4), Токаев 35 (3:4), Дуглас 39 (4:4)

Удаление: Акбаликов 12.