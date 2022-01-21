+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная РК по футзалу сыграла вничью со Словенией в первом матче чемпионата Европы

21 Января 2022 00:21
Поделиться:
Сборная РК по футзалу сыграла вничью со Словенией в первом матче чемпионата Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата Европы по футзалу сыграла вничью против команды Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии
Где можно посмотреть матч Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу Непобежденный казахстанский боксер объявил о больших планах Представлена олимпийская форма сборной Казахстана

Игра проходила в Гронингене (Нидерланды).

Сергей Коридзе выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Акбаликов, Дуглас, Оразов — Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Есенаманов, Турсагулов, Токаев.

Казахстан был явным фаворитом, но счет открыли соперники, в середине первого тайма сделал это Денис Тотошкович, после чего Альберт Акбаликов сыграл прямой ногой в лицо соперника и заработал удаление, тем не менее выровнять положение прекрасным ударом в «девятку» удалось Дугласу.

Во втором тайме Матей Фидершек мощно пробил в ближний верхний угол, Словения снова повела и тут свое слово сказал Биржан Оразов, Жига Чех перевел счет в сенсационный, увеличил разрыв Тео Турк, Жомарт Токаев вернул интригу, а затем Дуглас оформил дубль.

25 января Казахстан встретится со сборной Финляндии.

Казахстан — Словения 4:4 (1:1)

Голы: Тотошкович 11 (0:1), Дуглас 16 (1:1), Фидершек 23 (1:2), Оразов 25 (2:2), Чех 31 (2:3), Турк 33 (2:4), Токаев 35 (3:4), Дуглас 39 (4:4)

Удаление: Акбаликов 12.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Видео   #Футзал  
Поделиться:
Новости по теме
Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии
Где можно посмотреть матч Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
Непобежденный казахстанский боксер объявил о больших планах
Представлена олимпийская форма сборной Казахстана
Популярное
1 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
2 Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
3 В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
4 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
5 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
6 Фейк: В Казахстане все школьники и студенты с 24 января вернутся за парты
Читайте также
Сборная Казахстана огласила состав на индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Италии
Представлена олимпийская форма сборной Казахстана
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
Фейк: В Казахстане все школьники и студенты с 24 января вернутся за парты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив