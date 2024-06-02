РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:25, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Сборная Посольства Казахстана приняла участие в футбольном турнире в Бельгии

    футбол
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    В субботу команда отечественных дипломатов и казахстанцев, постоянно проживающих в Бельгии, заняла четвертое место в турнире по мини-футболу, посвященному Дню независимости Азербайджана, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Спортивное мероприятие прошло на стадионе «Stade Guy Thys» европейской столицы. Соревнование собрало 12 команд, в том числе представлявших посольства Азербайджана, Турции, Пакистана и Казахстана.

    Кроме того, свои команды выставили представители азербайджанской и турецкой диаспор Бельгии и Нидерландов.

    Выступая на открытии турнира, посол Азербайджана в Бельгии Вакиф Садиков, поблагодарил любителей спорта за участие. Пожелал футбольным командам спортивной удачи и корректной игры.

    В церемонии открытия также приняла участие посол Пакистана в Евросоюзе Амна Балош.

    Позже руководители дипмиссий Азербайджана и Пакистана символично сделали первый удар по мячу на поле, дав старт соревнованию.

    Команде казахстанцев удалось хорошо выступить в групповой стадии и выйти в полуфинал турнира.

    Однако в матче за путевку в финал соотечественники в упорной борьбе – в серии послематчевых пенальти, проиграли команде представительства Азербайджана при НАТО.

    Победу в турнире одержала команда «Madani Heroes» (азербайджанская община Бельгии), которая победила в финале любителей футбола из посольства Турции «Ay Yuldiz».

    Футбольный турнир прошел в дружеской и теплой атмосфере, а для казахстанцев, работающих в Бельгии, соревнования дали прекрасную возможность проверить свои силы и представить Родину на международных любительских стартах.

    Теги:
    Спорт Посольство РК Дипломат Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!