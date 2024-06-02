Сборная Посольства Казахстана приняла участие в футбольном турнире в Бельгии

В субботу команда отечественных дипломатов и казахстанцев, постоянно проживающих в Бельгии, заняла четвертое место в турнире по мини-футболу, посвященному Дню независимости Азербайджана, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Спортивное мероприятие прошло на стадионе «Stade Guy Thys» европейской столицы. Соревнование собрало 12 команд, в том числе представлявших посольства Азербайджана, Турции, Пакистана и Казахстана.

Кроме того, свои команды выставили представители азербайджанской и турецкой диаспор Бельгии и Нидерландов.

Выступая на открытии турнира, посол Азербайджана в Бельгии Вакиф Садиков, поблагодарил любителей спорта за участие. Пожелал футбольным командам спортивной удачи и корректной игры.

В церемонии открытия также приняла участие посол Пакистана в Евросоюзе Амна Балош.

Позже руководители дипмиссий Азербайджана и Пакистана символично сделали первый удар по мячу на поле, дав старт соревнованию.

Команде казахстанцев удалось хорошо выступить в групповой стадии и выйти в полуфинал турнира.

Однако в матче за путевку в финал соотечественники в упорной борьбе – в серии послематчевых пенальти, проиграли команде представительства Азербайджана при НАТО.

Победу в турнире одержала команда «Madani Heroes» (азербайджанская община Бельгии), которая победила в финале любителей футбола из посольства Турции «Ay Yuldiz».

Футбольный турнир прошел в дружеской и теплой атмосфере, а для казахстанцев, работающих в Бельгии, соревнования дали прекрасную возможность проверить свои силы и представить Родину на международных любительских стартах.