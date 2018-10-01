Сборная пока не может найти верную дорогу к голам - Станимир Стоилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов ответил на вопросы журналистов перед матчем с командой Андорры в рамках Лиги наций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

- Учитывая невысокие шансы занять первое место, можно ли сказать, что завтра вы дадите возможность сыграть молодым в поединке с Андоррой?

- Ясно, что шансов выйти из группы немного. Необходимо занять как минимум второе место. Если Грузия пройдет на Чемпионат Европы через групповой этап, то вторые будут участвовать в квалификации. Примерно такая ситуация прописана в правилах, но мы не смотрим сейчас на это. Биться за первое место будет тяжело. Завтра мы поставим тех игроков, которые будут сильнее других. У нас так и так много молодых. Мы должны развивать уверенность этой команды. Место в составе - это не подарок. Играть будут те, кто этого заслуживают. Замены в основе будут. Некоторым, кто не понравился в предыдущих играх, тоже нужно дать шанс себя показать.

- Юрий Логвиненко не играет в сборной, потому что не проходит в основу «Астаны»?

- Во время первой игры у него была небольшая травма, и он не успел восстановиться. Был бы здоров - играл бы. Он хорошо провел выездную игру с Андоррой. Пока на его позиции, считаю, нет проблем. Думаю, что так же, как оборона помогает нападению, так и нападение помогает обороне.

- Готов ли Бауыржан Исламхан сыграть с Андоррой?

- У него было небольшое повреждение после игры с Грузией, а через три дня он играл в Андорре. У него были судороги, но сейчас он тренируется и, думаю, готов сыграть.

- В марте сборная Казахстана играла хорошо. Может быть, нам нужно переходить на систему «осень-весна»?

- В марте мы играли с командами, которые приветствуют более открытый футбол и дают нам больше пространства для развития своих атак. Мы пока не можем найти верную дорогу к голам. Будем работать над этим. Я не буду менять свой стиль. Хочу, чтобы наша команда в обеих фазах - и в атаке, и в обороне - играла одинаково сильно. Один раз результат может быть хорошим, другой раз может не получиться. Но играть всегда нужно и отстаивать свой стиль. По тем играм, которые я провел с командой в качестве главного тренера, не скажу, что они все были ровными. Но не думаю, что мы смотрелись намного хуже, чем соперники.

Между тем, главный тренер сборной Андорры Кольдо Альварес заявил, что «Казахстан представляет для нас большой интерес, с точки зрения соперничества. Сборная Казахстана схожа по некоторым показателям со сборной Грузии. Так как мы играем в гостях, у нас будет повод понервничать. Мы знаем, что в сборной Казахстана завтра не сыграет Исламбек Куат. Думаю, это повлияет на предстоящую встречу».

Фото: КФФ