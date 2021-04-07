Сборная Нур-Султана по панкратиону стала лучшей на чемпионате страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 31 марта по 5 апреля в Шымкенте прошел чемпионат Республики Казахстан по панкратиону среди взрослых и молодежи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По итогам соревнований в общекомандном зачете спортсмены города Нур-Султан вышли на первое место с 12 золотыми, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Второе место заняла команда Восточно-Казахстанской области, тройку лидеров замкнули мастера по панкратиону из Шымкента.

Среди взрослых столичные спортсмены принесли в копилку столицы 8 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали.

В разделе «Традишн» не было равных Кошен Акановой (66кг), Али Кабдулле (74 кг) и Дияру Нургожай (100 кг), а в разделе «элит» Алмаз Сарсембеков (60 кг), Сабит Жусупов (66 кг), Аслан Ораз, Муратбек Касымбай, Имран Тайсултанов (84 кг) завоевали золото чемпионата.

В соревнованиях среди молодежи столичные спортсмены подвели итоги с 4 золотыми, 1 серебряной, 7 бронзыми медалями. В этом турнире отличились Адиль Шакир (60 кг), Бегжан Абилькасым (60 кг), Жасулан Конкабаев (65 кг), Мадина Канаткали (50 кг).

Чемпионат проводился без зрителей. Все саннормы и требования были соблюдены.