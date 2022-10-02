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Сборная МЧС РК участвует в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Узбекистане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 15:21
Сборная МЧС РК участвует в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Узбекистане

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – 1 октября 2022 года в городе Самарканде Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония открытия XVII чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и VІII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В открытии чемпионата приняла участие делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан во главе с министром Юрием Ильиным.

В соревнованиях будут принимать участие 11 мужских команд – национальных сборных Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Турецкой Республики, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и четыре женские команды – национальные сборные из Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Российской Федерации.

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Честь нашей страны будут защищать спортсмены мирового уровня.

В рамках чемпионата также организована международная выставка противопожарного аварийно-спасательного оборудования, демонстрация нанотехнологий в области тушения и предотвращения пожаров.

Целью данного мероприятия являются популяризация профессии пожарного и спасателя, повышение профессионального и спортивного мастерства, укрепление дружественных связей, сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран и дальнейшее развитие пожарно-спасательного спорта на международном уровне.

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Фото : gov.kz





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