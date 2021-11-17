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Сборная Кыргызстана по футболу обошла Казахстан в рейтинге ФИФА

17 Ноября 2021 17:21
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Сборная Кыргызстана по футболу обошла Казахстан в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Кыргызстана по футболу обошла команду Казахстана в рейтинге ФИФА. Об этом заявил депутат Мажилиса Казыбек Иса, озвучивая депутатский запрос в адрес вице-премьера Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125 место. А Кыргызстан, у которого футбольный бюджет в странах СНГ самый маленький, на 96 месте. Разбрасываем на футбольное поле бессчётные миллиарды, но не нашли дорогу для гола в чужие ворота. Зато ради этого лишили дорог собственные сёла», - сказал Казыбек Иса.

Депутат добавил, что в мировом рейтинге ни один из казахстанских футбольных клубов не входит в число 100. Только на 186-м месте единственный наш клуб «Астана». Ни один казахстанский футболист не входит в первые 500 по трансферной стоимости.

«На 111 млрд., выделенных акимами на бесполезный футбол, можно было построить 111 школ в этих же регионах. Получается, мы тратим огромные народные средства лишь для того, чтобы позориться перед миром, как во Франции?» - подчеркнул Казыбек Иса.

Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила в отборочном матче чемпионата мира сборной Франции со счетом 0:8.


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#Мажилис   #Спорт   #Футбол  
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Автор:

Серик Сабеков

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