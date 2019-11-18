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Сборная команда Казахстана по боксу выступила на турнире в Нидерландах
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 17 ноября в Роттердаме состоялся боксерский поединок между национальными сборными Казахстана и Нидерландов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Гааге.
В этом году Федерация бокса Нидерландов пригласила сборную Казахстана на ежегодный турнир World Port Boxing, который проводится в третий раз. Ранее на поединок приглашались сборные США (2017 г.) и Кубы (2018 г.).
Национальная сборная команда нашей страны во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым была представлена восемью боксерами.
Специально для вечера бокса голландская сторона установила полусферический тент вместимостью до 1750 зрителей. Билеты были распроданы полностью.
«Бой был сложным, но я готовилась очень серьезно. Знала, что мой соперник вынослив и хорошо держит удар. Сложность была еще и в том, что мы вышли на ринг первыми и задавали тон всему матчу», - сказала Аида Абикеева, которая одержала победу над голландкой Мирой Мэссинг.
Другая трехраундная встреча свела на ринге бронзового призера чемпионата мира Абылайхана Жусупова и Делано Джеймса. По решению судей, победителем определен боксер из Караганды.
В свою очередь, серебряный призер юношеской Олимпиады Талгат Шайкен одержал победу над Самми Вагенсвельдом.
Отметим, турнир World Port Boxing завершился шестью победами наших ребят. Спортсмены мужской и женской национальной сборной по боксу находятся на совместных учебно-тренировочных сборах в Нидерландах.
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