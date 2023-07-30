Сборная Казахстана завоевала третью медаль на Универсиаде в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана завоевала третью медаль на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду. «Серебро» принес Никита Чирюкин в состязаниях по пулевой стрельбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Казахстанский спортсмен стал серебренным призером в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров.

Ранее казахстанские атлеты Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров завоевали серебряную медаль.

Первую медаль для Казахстана на Универсиаде в Чэнду завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.