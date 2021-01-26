Сборная Казахстана завоевала медали на олимпиаде для учеников средних классов IMSO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала «золото», «серебро» и три «бронзы» на самой престижной международной олимпиаде для учеников средних классов IMSO. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сборная Казахстана завоевала пять медалей на самой престижной международной олимпиаде для учеников средних классов International Mathematics and Science Olympiad (IMSO). В копилке казахстанских участников «золото», «серебро» и три «бронзы».

IMSO — олимпиада по математике и физике для школьников 4-8 классов не старше 13 лет. В этом году она состоялась в 17-й раз. В ней приняли участие более 150 юных талантливых математиков из 15 стран мира, в том числе Китая, Сингапура, Индии, Южной Кореи и ОАЭ.

Организатором первенства этого года выступила Индонезия. В связи с коронавирусными ограничениями олимпиада прошла в режиме онлайн. В состав сборной Казахстана вошли шесть учеников, которые показали лучшие результаты во время отборочных туров внутри страны.

Призовые места участников казахстанской сборной:

«Золото»: Ади Куралов , 6 класс, Нур-Султан, школа № 75;

«Серебро»: Тимур Килыбаев, 5 класс, Алматы, лицей № 165;

«Бронза»: Батырхан Бейганов, 5 класс, Алматы, лицей № 165;

Артур Муратов, 6 класс, Алматы, специализированный лицей № 90;

Алиса Абдулова, 7 класс, Алматы, РФМШ.

«IMSO – самая престижная международная олимпиада для детей средних классов в мире. Принять в ней участие - это большая честь. Каждый год жюри составляет специальные авторские задачи для первенства. И в этом году задачи были как никогда сложные. Поэтому результат казахстанской команды – это огромная победа. Наши юные таланты очень достойно представили страну и показали отличные результат!» — сказал руководитель оргкомитета от Казахстана, основатель онлайн-школы «Пифагор» Асан Жолдасов.

В свою очередь ученик 6-го класса столичной школы Ади Куралов поделился впечатлениями от победы на международной олимпиаде.

«Я рад, что получил «золото» на такой международной олимпиаде. Было интересно. Некоторые задачи были сложными, а некоторые - легкими. В Олимпиаде соревновались 150 участников из 15 стран мира. В целом, ранее я участвовал в таких олимпиадах как «Алтын сақа», «Всесибирская олимпиада», «Математика без границ» и другие». Я очень люблю решать задачи и хотел бы в будущем выбрать ту специализацию, которая связана именно с математикой», - сказал Казинформу Ади Куралов.