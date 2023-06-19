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Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июня 2023, 11:30
Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии Фото: gov.kz

ХИВА. КАЗИНФОРМ - В городе Хива Республики Узбекистан завершилась международная олимпиада по химии имени Абу Райхана аль-Бируни. В ней приняли участие 130 молодых ученых из 16 стран трех континентов мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

В состав национальной команды Казахстана вошли четыре призера международной Менделеевской олимпиады школьников по химии текущего учебного года.

Все четыре представителя нашей страны выиграли награды:

Молдагулов Адильжан — ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Мангистауской области;

Қоршыбек Диас — ученик 10 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» Жамбылской области;

Смет Алихан — ученик 11 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» города Астана;

Имаш Инсар — ученик 11 школы Haileybury Almaty города Алматы.

Стоит отметить, что это первая международная олимпиада по химии имени Абу Рейхана аль-Бируни. Олимпиада прошла в два тура, в рамках которых знания и потенциал участников оценивались письменной и практической лабораторными работами.


Образование   Наука   Олимпиада   Минпросвещения РК  
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