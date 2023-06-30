Сборная Казахстана завоевала 6 медалей на европейской олимпиаде по географии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде завершилась Европейская географическая олимпиада (EGeO) с участием 98 школьников из 9 стран мира. Национальную сборную Казахстана представили 6 участников. Это победители и призеры республиканской олимпиады по географии 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения.

По итогам олимпиады казахстанские школьники показали отличный результат, завоевав 6 медалей:

Санжар Хамитов – ученик 11 класса НИШ ФМН Актобе – золотая медаль;

Аида Давлетова – ученица 11 класса НИШ Астаны – серебряная медаль;

Қанат Серікбай – ученик 10 класса НИШ ХБН Шымкент – серебряная медаль;

Арсен Сыдыков – ученик 10 класса НИШ ХБН Шымкент – бронзовая медаль;

Алихан Калмагамбетов – ученик 10 класса НИШ ФМН Актобе – бронзовая медаль;

Сабыр Жомарт – ученик 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных детей «Дарын» Жамбылской области – бронзовая медаль.

«Европейская географическая олимпиада (EGeO) проводится с 2015 года. Участники выполняли несколько заданий: письменный тест, мультимедийный тест и полевой тур. Задания даются только на английском языке» - рассказал руководитель команды Абай Дүйсен.

Напомним, в прошлом году юные географы страны завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых олимпийских медалей.