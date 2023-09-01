АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала 23 медали на чемпионате мира по армрестлингу, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.



В Алматы продолжается 44-й чемпионат мира по армрестлингу. В очередной день соревнований наши соотечественники завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовые медали среди взрослых.

В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Честь страны защищают 256 спортсменов.

Золотые медали у мужчин:

Эрдаулет Нурмахан (55 кг);

Мейрамбек Ерсаиын (60 кг);

Эрдаулет Сарыбай (65 кг);

Алижан Муратов (+110 кг).

Женщины:

Назира Зиядулла (50 кг);

Оксана Письменная (65 кг);

Деши Дурсаева (80 кг);

Антонина Лисянская (+90 кг).

Серебряные медали у мужчин:

Ораз Басаров (55 кг);

Бекжан Кожантай (60 кг);

Турарбек Турганбек (65 кг);

Михаил Нифонтов (80 кг);

Талгат Актаев (85 кг);

Галымжан Карсыбаев (90 кг);

Айтбек Бекет (110 кг);

Борис Гапченко (+110 кг).

Женщины:

Жанна Казтуганова (55 кг);

Евгения Гунько (70 кг);

Раушан Джаналиева (90 кг);

Садикжан Малена (+90 кг).

Бронзовые медали у мужчин:

Данил Устинов (70 кг);

Азамат Рахмет (75 кг);

Нурдаулет Айдархан (80 кг).

Отметим, что ранее казахстанцы выиграли 116 медалей на мировом первенстве.