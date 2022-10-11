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    21:00, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана завоевала 14 медалей на ЧМ по парапауэрлифтингу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В г. Александрия (Египет) завершился чемпионат мира по парапауэрлифтингу IBSA среди спортсменов с нарушением зрения. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 8 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    По итогам чемпионата сборная Казахстан по парапауэрлифтингу завоевала 14 медалей: 4 «золота», 6 «серебра» и 4 «бронзы».

    1) Мадьяр Жанысбаев (до 60 кг)

    - среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа.

    - среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

    2) Михаил Ткач (до 56 кг)

    - среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

    3) Андрей Москалев (до 82,5 кг)

    - среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа.

    - среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

    4) Асимжан Хапузов (до 82,5 кг)

    - среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

    5) Данияр Абильханов (до 110 кг)

    - среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

    6) Канатбек Санжар (до 75 кг)

    - среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

    7) Коновалов Игорь (до 100 кг)

    - среди взрослых: 2 место в жиме лежа.

    - среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

    «Казахстан в соревнованиях представляли 8 спортсменов, семеро из них завоевали призовые места», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Улан Ануар.



    Фото: csp-parasport.kz





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