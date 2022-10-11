Сборная Казахстана завоевала 14 медалей на ЧМ по парапауэрлифтингу
По итогам чемпионата сборная Казахстан по парапауэрлифтингу завоевала 14 медалей: 4 «золота», 6 «серебра» и 4 «бронзы».
1) Мадьяр Жанысбаев (до 60 кг)
- среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа.
- среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.
2) Михаил Ткач (до 56 кг)
- среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.
3) Андрей Москалев (до 82,5 кг)
- среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа.
- среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.
4) Асимжан Хапузов (до 82,5 кг)
- среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.
5) Данияр Абильханов (до 110 кг)
- среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.
6) Канатбек Санжар (до 75 кг)
- среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.
7) Коновалов Игорь (до 100 кг)
- среди взрослых: 2 место в жиме лежа.
- среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.
«Казахстан в соревнованиях представляли 8 спортсменов, семеро из них завоевали призовые места», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Улан Ануар.
Фото: csp-parasport.kz