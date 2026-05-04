Сборная Казахстана завоевала 12 наград на чемпионате мира по робототехнике в Хьюстоне

Соревнования прошли в George R. Brown Convention Center и объединили более 50 тыс. участников со всего мира. Казахстан представила рекордная делегация из 225 школьников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сборная Казахстана по робототехнике успешно выступила на мировом чемпионате FIRST, завоевав 12 наград и подтвердив высокий уровень подготовки школьников.

По итогам четырех соревновательных дней казахстанские команды показали высокие результаты во всех категориях.

В младшей категории FIRST LEGO League Explore команда Alem Innovators из Алматы стала победителем в номинации Core Values Award, а команда DeepSeekers из Haileybury Astana получила награду Team Model Award.

Фото: Министерство просвещения РК

В категории FIRST LEGO League Challenge команда Tolebi Daryn из Туркестанской области вошла в топ-5 мира и стала финалистом Champions Award. Команда Fiztex из Алматы победила в номинации Core Values Gracious Professionalism Award. Команда Tidal Tumble из Интеллектуальной школы Уральска показала один из лучших результатов в робот игре, набрав 535 из 545 баллов.

В категории FIRST Tech Challenge команда JelToqSun из Караганды завоевала золото в номинации Sustainability Award. Команды Overtime из Интеллектуальной школы Шымкента, Fizmat Robotics из Республиканской физико математической школы Астаны и KAP из Polytech Алматы получили золото в номинации Reach Award. Команды TGJ из Polytech Алматы, Panheya из Интеллектуальной школы Алматы Медеу и SANA из БИЛ Алматы стали призерами в этой же номинации. Команда XCeption из Интеллектуальной школы Астаны завоевала бронзу в номинации Think Award.

Команды Celestial из БИЛ Щучинска и Panheya впервые для Казахстана вошли в топ-8 и стали капитанами альянсов в плей офф. Команда Nomadic Dragons из Haileybury Astana вышла в четвертьфинал и стала единственной казахстанской командой, вошедшей в топ-4 альянсов своего дивизиона.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной подготовке и поддержке Министерства просвещения РК, USTEM Foundation и Республиканского научно практического центра «Дарын». С 2020 года Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в международном движении FIRST.

