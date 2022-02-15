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Сборная Казахстана завоевала 12 медалей на Кубке Европы по самбо

15 Февраля 2022 21:27
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Сборная Казахстана завоевала 12 медалей на Кубке Европы по самбо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выступила на чемпионате Европы по самбо в столице Беларуси Минске, в котором казахстанские спортсмены завоевали 12 медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Всего казахстанцы выиграли одну золотую, четыре серебряных и семь бронзовых медалей в Минске.

Обладателем «золота» стал Талгат Жиентаев (98+ кг).

Серебряными призерами стали: Гульдана Альмуханбетова (54 кг), Еркебулан Куангалиев (58 кг), Малик Байсултанов (64 кг, боевое самбо).

Б ронзовые медали завоевали: Адиль Ассанхан (58 кг), Нурдайлет Аимбетов (58 кг), Нуркен Домбаев (58 кг), Парасат Жумабай (64 кг), Маржан Бизак (58 кг), Тимур Мухеев (98 кг боевоое самбо) и Жарасхан Саматов (88 кг).



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