Сборная Казахстана завершила Универсиаду-2019 с семью медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 14 июля, в Неаполе состоится закрытие Всемирной Универсиады-2019. Сборная Казахстана завершила свое выступление с семью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительный день Универсиады состоятся финал и матч за третье место в мужском водном поло. За «золото» будут бороться Италия и США, а судьба «бронзы» решится в игре Россия - Венгрия.

На Универсиаду сборная Казахстана отправилась в составе из 94 спортсменов. Итогом выступления стали семь медалей. Единственное «золото» завоевал дзюдоист Галымжан Кырыкбай. Он стал первым, победив в абсолютной весовой категории.

Пять раз наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали на счету гимнастов Наримана Курбанова и Милада Карими, легкоатлета Михаила Литвина, таеквондиста Смайыла Дуйсебай (до 87 килограммов) и Зои Кравченко (стендовая стрельба).

Сарсенкуль Рысбекова (стендовая стрельба) завершила свое выступление на третьем месте. В медальном зачете у Казахстана 25 место. Распределение медалей в мужском водном поло не повлияет на этот показатель.

Добавим, что на прошлой Универсиаде (Тайбэй-2017) казахстанские спортсмены завоевали три «золота», шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Самое большое количество золотых наград было зафиксировано в 2015 году в Кванджу - шесть.



