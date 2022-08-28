28 Августа 2022 12:44

Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место на АрМИ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На подмосковном полигоне «Алабино» состоялось торжественное закрытие Армейских международных игр. Четыре «золота» и одно «серебро» - так завершила свое выступление сборная Казахстана на международных состязаниях по военной выучке «АрМИ-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В церемонии приняла участие делегация из Казахстана под руководством заместителя министра обороны Султана Камалетдинова.

В неофициальном командном зачете игр казахстанская сборная заняла третье место, уступив России и Узбекистану.

Успешное выступление казахстанской команде обеспечили минометные расчеты, выступавшие на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Жамбылской области, воины, занявшие первое место в конкурсе «Тактический стрелок» в Карагандинской области, военные топографы, продемонстрировавшие свой профессионализм в Акмолинской области в состязании «Меридиан», а также военнослужащие на конкурсе «Воин мира» в Армении.

Достойно выступили военные моряки, завоевав «серебро» на «Кубке моря» в Азербайджане.

Выполнив ряд сложнейших задач в конкурсе «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии, казахстанские военные альпинисты заняли четвертое место, уступив в равной борьбе соперникам из России, Узбекистана и Китая.

В шаге от финала «Танкового биатлона» остановились казахстанские танкисты, уступившие в остром соперничестве в полуфинальной эстафете военнослужащим из Китая.

VIII Армейские международные игры проходили на 30 полигонах 12 стран. В программу «АрМИ-2022» вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

Казахстанские военнослужащие состязались в семи конкурсах, три из которых проведены в нашей стране.









Фото: пресс-служба МО РК