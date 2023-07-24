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Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии по каратэ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Июля 2023, 21:56
Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии по каратэ Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по каратэ заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

На высшую ступень пьедестала поднялись Кайсар Алпысбай и Нурканат Ажиканов. Среди девушек золотую медаль выиграла Софья Берульцева. Серебро завоевали Дидар Амирали, Молдир Жанбырбай, Гульмира Усенова и мужская команда в дисциплине «кумитэ». Бронзовые награды завоевали Жоламан Бигабыл, Лия Кошкарбаева, Данияр Юлдашев и Абылай Тольтай.

Всего в соревнованиях участвовали более 400 мастеров карате из 31 страны. Честь Казахстана защищали 19 спортсменов, усилиями которых наша сборная поднялась на первую строчку общего медального зачета.


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