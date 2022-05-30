30 Мая 2022 08:37

Сборная Казахстана заняла 16 место в мировом рейтинге после ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После окончания чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии опубликован обновленный рейтинг национальных сборных по версии IIHF, передает МИА «Казинформ».

В пятерке лучших команд - Финляндия, Канада, Россия, Соединенные Штаты Америки и Швеция. Казахстан занимает 16-е место.

Рейтинг включает рекордное число - 56 стран, которые участвовали в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой за последние годы.

Рейтинг IIHF:

1. Финляндия — 4130

2. Канада — 3990

3. Россия — 3935

4. США — 3775

5. Швеция — 3675

6. Чехия — 3650

7. Швейцария — 3590

8. Словакия — 3590

9. Германия — 3555

10. Дания — 3335

14. Беларусь — 2965

15. Австрия — 2900

16. Казахстан — 2885.







