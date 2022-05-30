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30 Мая 2022 08:37
Сборная Казахстана заняла 16 место в мировом рейтинге после ЧМ-2022 по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После окончания чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии опубликован обновленный рейтинг национальных сборных по версии IIHF, передает МИА «Казинформ».
В пятерке лучших команд - Финляндия, Канада, Россия, Соединенные Штаты Америки и Швеция. Казахстан занимает 16-е место.
Рейтинг включает рекордное число - 56 стран, которые участвовали в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой за последние годы.
Рейтинг IIHF:
1. Финляндия — 4130
2. Канада — 3990
3. Россия — 3935
4. США — 3775
5. Швеция — 3675
6. Чехия — 3650
7. Швейцария — 3590
8. Словакия — 3590
9. Германия — 3555
10. Дания — 3335
14. Беларусь — 2965
15. Австрия — 2900
16. Казахстан — 2885.
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