Сборная Казахстана за 20 минут победила Сан-Марино в отборе на ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана на выезде сыграла с командой Сан-Марино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав казахстанцев выглядел следующим образом: Непогодов, Малый, Куат, Щеткин, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Зайнутдинов.

Многие ожидали от Казахстана разгрома худшей сборной мира в рейтинге ФИФА, а букмекеры давали бешеные коэффициенты на его победу. Стартовый состав гостей был довольно атакующим, на поле появились сразу и Бауыржан Исламхан с Бактиером Зайнутдиновым, последний и имел первый момент, ударив под перекладину, чудом свои ворота спас Симоне Бенедеттини. Удивительно, но хозяева не сидели и что-то создавали, но уже на седьмой минуте Зайнутдинов провел удар рыбкой и счет был открыт. Казахстанцы контролировали ход, однако соперник пытался что-то изменить. Забить же удалось Гафуржану Суюмбаеву, он из пределов штрафной пробил низом мимо вратаря соперника, а затем все вопросы снял Алексей Щеткин. После этого гости стали уже действовать аккуратнее на травмоопасном поле. После перерыва казахстанцы снова бросились в атаку, только уже не так активно и где-то просто катали мяч, в итоге санмаринцы забили свой первый гол во всем отборе усилиями Филиппо Берарди. 3:1 — победа Казахстана.

















18 ноября сборная Казахстана на выезде проведет заключительный матч отбора с Шотландией.

Сан-Марино — Казахстан 1:3 (0:2)

Голы: Зайнутдинов 7 (0:1), Суюмбаев 23 (0:2), Щеткин 27 (0:3), Берарди 77 (1:3).

Фото: kff.kz