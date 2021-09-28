Сборная Казахстана вышла в полуфинал ЧМ-2021 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Оразов, Турсагулов, Дуглас — Атантаев, Карагулов, Нургожин, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Кнауб, Токаев, Сарбасов.

Первый тайм остался полностью за иранцами, они забили два гола в ворота Игиты, отметились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур. После перерыва Даурен Турсагулов переиграл вратаря соперника при выходе один на один, оставалось еще 15 минут, казахстанцы атаковали и Арнольд Кнауб счет сравнял, а Тайнан вывел Казахстан в полуфинал — 3:2.Таким образом, Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.Голы: Оладгобад 8 (1:0), Эсмаилпур 15 (2:0), Турсагулов 25 (2:1), Кнауб 30 (2:2), Тайнан 39 (2:3).



