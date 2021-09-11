Сборная Казахстана вышла в плей-офф Всемирной шахматной онлайн-олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по шахматам вышла в плей-офф Всемирной Олимпиады, проходящей онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Казаханской федерации шахмат, сегодня завершился третий день Всемирной шахматной Олимпиады. Казахстанская сборная, продемонстрировав качественную игру и серьезную подготовку заняла 1 место в группе А Топ Дивизиона. Таким образом, команда проходит дальше и выходит в плей-офф Олимпиады, который пройдет с 13 по 15 сентября 2021 года.

Первый день группового турнира Олимпиады начался с уверенной победой сборной Казахстана над командой из Грузии. Итог матча 4,5:1,5 в пользу казахстанских шахматистов.

В матче II тура наша сборная одержала победу над спортсменами из Индонезии со счетом 3,5:2,5.

В III туре казахстанская команда обыграла сборную Румынии со счетом 4:2.

Второй день Олимпиады ознаменовался сенсационными победами казахстанских шахматистов. Сборная Казахстана обошла супер мощную команду из Китая со счетом 3,5:2,5.

В V туре встреча со сборной Армении завершилась очередной победой. Счет матча Казахстан-Армения 3,5:2,5 в пользу казахстанских шахматистов.

В завершающем туре второго дня Олимпиады наша сборная разгромила команду из Греции со счетом 5,5:1,5.

Заключительный, третий день Олимпиады сложился благоприятно.

В матче VII тура Олимпиады казахстанские шахматисты одолели сборную Австралии со счетом 3,5:2,5.

Во встрече с иранскими шахматистами в VIII туре сборная Казахстана уступила иранской команде. Итог матча 2:4 в пользу сборной Ирана.

Заключительный IX тур группового турнира Олимпиады, казахстанские шахматисты завершили красивой победой. Итог матча Казахстан-Монголия 4:2.



