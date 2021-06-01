Сборная Казахстана вышла в лидеры ЧМ-2021 по важному показателю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана после шести матчей на групповом этапе чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия) является лучшей командой по проценту реализации бросков, сообщает Sports.kz.

Казахстанцы реализовали 21 выстрел из 149 (14,09%). Второе место занимает сборная Германии — 20 (13,70%), замыкает тройку лидеров Россия — 19 (12,26%). Худшей сборной турнира по данному показателю является команда Беларуси, забившая 10 шайб при 153 бросках (6,54%).

За одну игру до конца группового этапа Казахстан имеет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира. В последнем матче в группе сборная Казахстана сегодня сыграет с командой Норвегии, у которой процент реализации составляет 10,07% — 14 шайб при 139 бросках. Отметим, что выступающие в группе B с Казахстаном финны и канадцы идут в числе худших команд по реализации бросков.