Сборная Казахстана вышла в финальную часть Кубка Дэвиса-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился четырехматчевый поединок между казахстанскими и нидерландскими теннисистами за выход в финальную часть Кубка Дэвиса. По итогам соревнований, сборная Казахстана завоевала путевку в Мадрид, одолев сборную Нидерландов со счетом 3:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Напомним, первый игровой день между сборными Казахстана и Нидерландов завершился ничьей. В первом матче отборочного раунда Кубка Дэвиса Михаил Кукушкин в трех сетах потерпел поражение от первой ракетки Нидерландов Робина Хасе.
Во втором матче первого дня победу в поединке с Таллоном Грикспуром в двух сетах одержал первая ракетка Казахстана Александр Бублик.
В первом матче второго дня успеха добились Андрей Голубев и Александр Недовесов. В парном поединке они одержали победу над Робином Хасе и Жаном-Жюльеном Ройером.
Во втором матче Александр Бублик выиграл Робина Хасе.
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин поблагодарил команду и отметил, что его дебют в новой роли удался на славу. «Мы одержали победу и завоевали путевку на главный теннисный турнир планеты. О лучшем дебюте и мечтать невозможно», - сказал он.
12 марта в Мадриде состоится жеребьевка участников мировой лиги, где станут известны оппоненты по группе сборной Казахстана.
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