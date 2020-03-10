Сборная Казахстана вышла в финальную часть Кубка Дэвиса-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился четырехматчевый поединок между казахстанскими и нидерландскими теннисистами за выход в финальную часть Кубка Дэвиса. По итогам соревнований, сборная Казахстана завоевала путевку в Мадрид, одолев сборную Нидерландов со счетом 3:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Напомним, первый игровой день между сборными Казахстана и Нидерландов завершился ничьей. В первом матче отборочного раунда Кубка Дэвиса Михаил Кукушкин в трех сетах потерпел поражение от первой ракетки Нидерландов Робина Хасе.

Во втором матче первого дня победу в поединке с Таллоном Грикспуром в двух сетах одержал первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

В первом матче второго дня успеха добились Андрей Голубев и Александр Недовесов. В парном поединке они одержали победу над Робином Хасе и Жаном-Жюльеном Ройером.

Во втором матче Александр Бублик выиграл Робина Хасе.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин поблагодарил команду и отметил, что его дебют в новой роли удался на славу. «Мы одержали победу и завоевали путевку на главный теннисный турнир планеты. О лучшем дебюте и мечтать невозможно», - сказал он.

12 марта в Мадриде состоится жеребьевка участников мировой лиги, где станут известны оппоненты по группе сборной Казахстана.



