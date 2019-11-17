Сборная Казахстана выиграла командный зачет МЧА по боксу

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) закончился молодежный чемпионат Азии по боксу, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У мужчин первое место в общекомандном медальном зачете заняла сборная Казахстана — она смогла выиграть девять медалей: шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами стали Мухаммедсабыр Базарбай уулу (49 кг), Махмуд Сабырхан (52 кг), Бийбарс Жексен (56 кг), Дархан Дуйсебай (64 кг), Тогамбай Сагындык (91 кг) и Аманат Сабыргали (+91 кг), серебряным призером — Азамат Бектас (75 кг), а «бронзу» в копилку сборной принесли Маргулан Айдарулы (69 кг) и Ерасыл Жакпеков (81 кг).

На втором месте по медалям — Узбекистан: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Тройку лучших команд по итогам турнира замкнула сборная Японии — у нее одно «золото» и две «бронзы».

ТОП-3 медального зачета молодежного чемпионата Азии-2019:

1. Казахстан — 6-1-2 (9)

2. Узбекистан — 3-3-2 (8)

3. Япония — 1-0-2 (3).

Фото: kfb.kz