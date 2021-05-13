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Сборная Казахстана всухую победила Беларусь перед стартом на ЧМ-2021

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Мая 2021, 23:38
Сборная Казахстана всухую победила Беларусь перед стартом на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риге состоялся первый товарищеский матч между хоккейными сборными Казахстана и Беларуси. Сборная Казахстана всухую победила Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юрий Михайлис выпустил следующий состав: Бояркин (Шутов); Диц-Маклюков, Шин-Старченко-Рымарев Сведберг-Данияр, Михайлис-Волк- Савицкий; Орехов-Блэкер, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степаненко- Шалапов, Панюков-Гурков-Асетов, Лихотников.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором казахстанцы отличились в большинстве усилиями Кертиса Волка. В заключительной двадцатиминутке Даррен Диц дальним броском увеличил разрыв, как оказалось, установив окончательный счет — 2:0.

Второй матч между командами пройдет 15 мая в 21:00, он будет показан в прямом эфире телеканала «Qazsport», а 22 мая Казахстан стартует на чемпионате мира поединком против Латвии.


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