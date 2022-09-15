Сборная Казахстана впервые сыграет с командой США на Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 сентября, сборная Казахстана проведет свой второй матч на групповой стадии финального этапа Кубка Дэвиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана,

В группе D подопечным Юрия Щукина предстоит сразиться с командой США. Сборная США вместе с Великобританией являются старейшими участницами в Кубке Дэвиса, принимая участие с самого первого его розыгрыша в 1900 году. Само соревнование носит имя Дуайта Дэвиса, игрока первого состава сборной США. Американцы являются рекордсменами по числу завоёванных титулов - 32. У ближайших преследователей из Австралии их 28.

Казахстанцы ранее никогда не играли со сборной США. На турнирах серии АТР игроки встречались. Алесандр Бублик в личных противостояниях против Тэйлора Фритца ведет со счетом 3:1. Все три победы лидер мужской сборной Казахстана одержал на харде: в 2021 году на Мастерсе в Майами (победа со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4), в 2020 году на турнире в Аделаиде (победа со счетом 6:4, 7:6 (7:4), в 2019 году на турнире в Ченду (победа 4:6, 7:5, 7:5). Единственная победа американца была добыта в 2022 году на травяном турнире в Истборне.

С Томми Полом Александр играл четыре раза: одно противостояние было в 2021 году на турнире в Роттердаме, где он уступил со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Также еще три матча они сыграли между собой на турнирах серии «Челленджер» и в квалификациях к соревнованиям серии АТР: в двух победил американец, а в 2019 году в квале лондонского турнира Queen's Club победу одержал Бублик – 6:4, 7:6 (7:4). Все матчи проходили в тяжелой борьбе. Против Джека Сока Бублик играл дважды и счет в личных встречах 1:1. В 2022 году на травяном турнире Ньюпорта победил Александр – 6:3, 3:6, 6:2, а годом ранее на US Open победу праздновал Джек – 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3.







Фото: Андрей Ударцев





Фото: Андрей Ударцев

Михаил Кукушкин трижды встречался с Фритцем и во всех матчах проиграл ему. Последнее их очное противостояние было в этом году на «Мастерсе» в Майами, где казахстанец дал бой американцу, но уступил в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 3:6. Два раза играли между собой Михаил и Томми и победа была на стороне представителя США.В первом матче сборная Казахстана в борьбе уступила команде Нидерландов со счетом 1:2 и сегодня нашим ребятам нужно обязательно побеждать американцев, а 18 сентября - британцев, чтобы попасть в четвертьфинал командного чемпионата мира.Начало противостояния - в 21:00 по времени Нур-Султана.