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8 Июня 2022 00:39
Сборная Казахстана возглавила сразу два рейтинга УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу возглавила сразу два рейтинга УЕФА после двух проведенных матчей в Лиге наций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщается на сайте организации, в первом туре казахстанцы на своем поле обыграли команду Азербайджана (2:0). Во второй игровой день подопечные Магомеда Адиева преподнесли сюрприз, одолев на выезде Словакию (1:0).
Не пропустив в двух играх, сборная Казахстана вместе с еще четырьмя командами возглавила рейтинг по «сухим» матчам, а также вышла в лидеры по количеству сейвов — 10. Такое же число отраженных ударов имеют сборные Гибралтара и Хорватии
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