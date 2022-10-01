00:00, 01 Октябрь 2022 | GMT +6
Сборная Казахстана вошла в топ-5 мирового рейтинга после «серебра» на ЧМ-2022 по сокке
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по сокке вошла в пятерку лучших команд в обновленном рейтинге Международной федерации сокке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанская команда заняла четвертое место в списке, пропустив вперед только Германию, Бразилию и Польшу.
В сентябре сборная Казахстана стала серебряным призером прошедшего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира по сокке. В финале казахстанцы уступили бразильцам со счетом 0:3.
Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Топ-10 лучших сборных мира по сокке:
1. Польша
2. Бразилия
3. Германия
4. Казахстан
5. Греция
6. Россия
7. Англия
8. Мексика
9. Болгария
10. Молдова
Фото: sports.kz