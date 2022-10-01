РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:00, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана вошла в топ-5 мирового рейтинга после «серебра» на ЧМ-2022 по сокке

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по сокке вошла в пятерку лучших команд в обновленном рейтинге Международной федерации сокке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.


    Казахстанская команда заняла четвертое место в списке, пропустив вперед только Германию, Бразилию и Польшу.

    В сентябре сборная Казахстана стала серебряным призером прошедшего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира по сокке. В финале казахстанцы уступили бразильцам со счетом 0:3.

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

    Топ-10 лучших сборных мира по сокке:

    1. Польша

    2. Бразилия

    3. Германия

    4. Казахстан

    5. Греция

    6. Россия

    7. Англия

    8. Мексика

    9. Болгария

    10. Молдова


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Футбол для mail.ru
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!