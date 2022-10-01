Сборная Казахстана вошла в топ-5 мирового рейтинга после «серебра» на ЧМ-2022 по сокке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по сокке вошла в пятерку лучших команд в обновленном рейтинге Международной федерации сокке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.





Казахстанская команда заняла четвертое место в списке, пропустив вперед только Германию, Бразилию и Польшу.

В сентябре сборная Казахстана стала серебряным призером прошедшего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира по сокке. В финале казахстанцы уступили бразильцам со счетом 0:3.

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

Топ-10 лучших сборных мира по сокке:

1. Польша

2. Бразилия

3. Германия

4. Казахстан

5. Греция

6. Россия

7. Англия

8. Мексика

9. Болгария

10. Молдова





Фото: sports.kz