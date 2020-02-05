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Сборная Казахстана вошла в ТОП-3 в квалификации на ЧМ-2020 по футболу

5 Февраля 2020 20:59
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Сборная Казахстана вошла в ТОП-3 в квалификации на ЧМ-2020 по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана входит в тройку лучших команд квалификации на чемпионат мира 2020 года по количеству ударов по воротам, сообщает Sports.kz.

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В активе казахстанских футболистов 279 ударов за пять матчей (три в основном раунде и два в элитном). По данному показателю сборная Казахстана уступает лишь Бельгии (295) и Беларуси (297).

Интересно, что по количеству ударов в створ ни сборной Казахстана, ни сборной Беларуси нет даже в пятерке лучших клубов, а Бельгия занимает первое место (124 удара в створ).

Так же не помогло большое количество ударов попасть сборной Казахстана в ТОП-5 по забитым голами. Лидером этого рейтинга так же является сборная Бельгии (39 забитых мячей).




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Ключевые слова: Спорт,
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