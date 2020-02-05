Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сборная Казахстана вошла в ТОП-3 в квалификации на ЧМ-2020 по футболу
5 Февраля 2020 20:59
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана входит в тройку лучших команд квалификации на чемпионат мира 2020 года по количеству ударов по воротам, сообщает Sports.kz.
Новости по темеБауыржан Исламхан официально стал игроком ФК «Аль-Айн» «Астана» в первом матче года разнесла претендента на выход в АПЛ Нигерийский футболист подписал контракт с казахстанским клубом
В активе казахстанских футболистов 279 ударов за пять матчей (три в основном раунде и два в элитном). По данному показателю сборная Казахстана уступает лишь Бельгии (295) и Беларуси (297).
Интересно, что по количеству ударов в створ ни сборной Казахстана, ни сборной Беларуси нет даже в пятерке лучших клубов, а Бельгия занимает первое место (124 удара в створ).
Так же не помогло большое количество ударов попасть сборной Казахстана в ТОП-5 по забитым голами. Лидером этого рейтинга так же является сборная Бельгии (39 забитых мячей).
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сборная Казахстана по футзалу вышла на чемпионат мира
- На коррупцию в спортивной школе пожаловался актюбинец
- Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на Turkish Open G1
- Сколько средств идет в бюджет от национальной лотереи
- Пять казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал турнира в Венгрии
- Уроки қазақ күресі будут проводить в школах столицы и Мангистауской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047