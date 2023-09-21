Сборная Казахстана вошла в топ-100 рейтинга ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Аргентина, за ней располагаются Франция и Бразилия. В нижней части рейтинга поменялись местами национальные команды Португалии и Италии.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга поднялась на четыре позиции, заняв 100-е место. Напомним, что в сентябре подопечные Магомеда Адиева провели два домашних матча отбора на чемпионат Европы-2024: уступили Финляндии (0:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).
Рейтинг ФИФА от 21 сентября 2023 года:
1 (1). Аргентина — 1851.41
2 (2). Франция — 1840.76
3 (3). Бразилия — 1837.61
4 (4). Англия — 1794.34
5 (5). Бельгия — 1792.64
6 (6). Хорватия — 1747.83
7 (7). Нидерланды — 1743.15
8 (9). Португалия — 1728.58
9 (8). Италия — 1727.37
10 (10). Испания — 1710.72
24 (24). Украина — 1538.42
39 (38). Россия — 1495.53
75 (74). Узбекистан — 1328.35
79 (78). Грузия — 1299.32
91 (90). Армения — 1254.47
96 (97). Кыргызстан — 1228.60
100 (104). Казахстан — 1206.94
105 (98). Беларусь — 1198.22
110 (110). Таджикистан — 1183.01
115 (111). Эстония — 1172.25
121 (121). Азербайджан — 1147.69
136 (134). Латвия — 1089.99
140 (138). Туркменистан — 1086.12
143 (144). Литва — 1072.21
159 (164). Молдова — 1010.10