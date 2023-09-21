РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана вошла в топ-100 рейтинга ФИФА

    Футбол
    Фото: sports.kz.

    Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Аргентина, за ней располагаются Франция и Бразилия. В нижней части рейтинга поменялись местами национальные команды Португалии и Италии.

    Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга поднялась на четыре позиции, заняв 100-е место. Напомним, что в сентябре подопечные Магомеда Адиева провели два домашних матча отбора на чемпионат Европы-2024: уступили Финляндии (0:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

    Рейтинг ФИФА от 21 сентября 2023 года:

    1 (1). Аргентина — 1851.41
    2 (2). Франция — 1840.76
    3 (3). Бразилия — 1837.61
    4 (4). Англия — 1794.34
    5 (5). Бельгия — 1792.64
    6 (6). Хорватия — 1747.83
    7 (7). Нидерланды — 1743.15
    8 (9). Португалия — 1728.58
    9 (8). Италия — 1727.37
    10 (10). Испания — 1710.72

    24 (24). Украина — 1538.42
    39 (38). Россия — 1495.53
    75 (74). Узбекистан — 1328.35
    79 (78). Грузия — 1299.32
    91 (90). Армения — 1254.47
    96 (97). Кыргызстан — 1228.60
    100 (104). Казахстан — 1206.94
    105 (98). Беларусь — 1198.22
    110 (110). Таджикистан — 1183.01
    115 (111). Эстония — 1172.25
    121 (121). Азербайджан — 1147.69
    136 (134). Латвия — 1089.99
    140 (138). Туркменистан — 1086.12
    143 (144). Литва — 1072.21
    159 (164). Молдова — 1010.10

    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!