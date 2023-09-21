Сборная Казахстана вошла в топ-100 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Аргентина, за ней располагаются Франция и Бразилия. В нижней части рейтинга поменялись местами национальные команды Португалии и Италии.

Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга поднялась на четыре позиции, заняв 100-е место. Напомним, что в сентябре подопечные Магомеда Адиева провели два домашних матча отбора на чемпионат Европы-2024: уступили Финляндии (0:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг ФИФА от 21 сентября 2023 года:

1 (1). Аргентина — 1851.41

2 (2). Франция — 1840.76

3 (3). Бразилия — 1837.61

4 (4). Англия — 1794.34

5 (5). Бельгия — 1792.64

6 (6). Хорватия — 1747.83

7 (7). Нидерланды — 1743.15

8 (9). Португалия — 1728.58

9 (8). Италия — 1727.37

10 (10). Испания — 1710.72



24 (24). Украина — 1538.42

39 (38). Россия — 1495.53

75 (74). Узбекистан — 1328.35

79 (78). Грузия — 1299.32

91 (90). Армения — 1254.47

96 (97). Кыргызстан — 1228.60

100 (104). Казахстан — 1206.94

105 (98). Беларусь — 1198.22

110 (110). Таджикистан — 1183.01

115 (111). Эстония — 1172.25

121 (121). Азербайджан — 1147.69

136 (134). Латвия — 1089.99

140 (138). Туркменистан — 1086.12

143 (144). Литва — 1072.21

159 (164). Молдова — 1010.10