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    21:59, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана вошла в пятерку лучших команд Лиги наций после первого тура

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по футболу после одного сыгранного матча в Лиге наций 2022/2023 вошла в пятерку лучших команд турнира по числу сейвов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Команда Магомеда Адиева одержала победу над Азербайджаном (2:0) в первом туре третьей группы дивизион С Лиги наций. Вратарь национальной команды Игорь Шацкий сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив семь ударов соперников.

    С этим показателем сборная Казахстана заняла пятое место в рейтинге команд по количеству сейвов. По семь спасений ворот имеют также сборные Болгарии, Кипра и Норвегии — они делят с казахстанцами пятую строчку.

    В индивидуальной статистике футболистов Шацкий занимает четвертое место среди вратарей по числу сейвов.

    Рейтинг опубликован на сайте УЕФА.



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