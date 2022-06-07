Сборная Казахстана вошла в пятерку лучших команд Лиги наций после первого тура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по футболу после одного сыгранного матча в Лиге наций 2022/2023 вошла в пятерку лучших команд турнира по числу сейвов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команда Магомеда Адиева одержала победу над Азербайджаном (2:0) в первом туре третьей группы дивизион С Лиги наций. Вратарь национальной команды Игорь Шацкий сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив семь ударов соперников.

С этим показателем сборная Казахстана заняла пятое место в рейтинге команд по количеству сейвов. По семь спасений ворот имеют также сборные Болгарии, Кипра и Норвегии — они делят с казахстанцами пятую строчку.

В индивидуальной статистике футболистов Шацкий занимает четвертое место среди вратарей по числу сейвов.

Рейтинг опубликован на сайте УЕФА.



