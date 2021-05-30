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    20:15, 29 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана ворвалась в ТОП-3 самых результативных на ЧМ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный сайт международной федерации хоккея опубликовал статистику команд-участников чемпионата мира в Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рейтинге самых результативных команд неожиданно в ТОП-3 оказался Казахстан, он занял вторую строчку в таблице по реализации своих моментов, уступив лидерство только Германии. Казахстанские хоккеисты за шесть игр на турнире нанесли по воротам соперника 149 бросков, 21 из которых превратились в забитые шайбы. Таким образом, процент реализации нашей сборной составил 14.09 процентов, у Германии — 14.29. Для примера у США — 9.92, Россия реализует 11.63 процента своих бросков.

    Напомним, что сегодня сборная Казахстана разгромила Италию со счетом 11:3 и ворвалась в лидеры группы B.


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