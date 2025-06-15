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    18:30, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по волейболу сидя

    В городе Ханчжоу (Китай) в финале чемпионата Азии по волейболу сидя мужская сборная Казахстана одержала победу над командой Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по волейболу сидя
    Фото: Министерство туризма и спорта

     Мужская сборная Казахстана выиграла со счётом 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:20, 8:5) и впервые в своей истории стала чемпионом Азии.

    В ходе турнира сборная Казахстана уверенно прошла групповой этап, обыграв команды Саудовской Аравии, Японии и Австралии со счётом 3:0. В полуфинале казахстанцы не оставили шансов сборной Таиланда – 3:0.

    По итогам чемпионата первое место заняла сборная Казахстана, второе место – Китай, третье – Таиланд.

    Также отдельные игроки казахстанской команды были отмечены специальным наградами за выдающиеся результаты на чемпионате: лучшим подающим признан Эрик Каскабаев, лучшим либеро — Шынгыс Медеуов, а лучшим блокирующим — Алмат Оспанов. 

    Согласно результатам турнира, сборные Казахстана и Китая завоевали путёвки на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Китае.

    Чемпионат Азии по волейболу сидя проходил с 6 по 15 июня. В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 7 женских национальных сборных.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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