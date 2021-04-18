Сборная Казахстана в решающем матче победила Аргентину на Кубке Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Противостояние в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Аргентиной и Казахстаном завершилось для нашей Национальной команды триумфом! Второй игровой день матчевой встречи в Кордове получился драматичным на 100%. Пресс-служба федерации тенниса Казахстана подвела итоги турнира, передает МИА «Казинформ».

Ничейный счет 1:1 после первого дня говорил, что командам нужно вновь начинать с «чистого листа». Утреннюю сессию открывали Елена Рыбакина и Надя Подороска. Накануне Рыбакина неожиданно для всех и для себя уступила Марии Лурдес Карле. Причиной стало недомогание из-за солнечного удара. Были опасения, что Елена не сможет восстановиться и сыграть, но лучшая теннисистка страны не только пришла в себя, но сутки спустя вышла на корт с новыми силами. Судьба первого сета решилась в 10-м гейме, когда Елена взяла подачу соперницы – 6:4. Во второй партии казахстанка, окрыленная успехом и мощной поддержкой подруг по команде, также чувствовала себя уверенно. Брейк в четвертом гейме дал нашей теннисистке преимущество по счёту.

Затем уже аргентинка сумела взять подачу в самый ответственный момент, когда Рыбакина подавала на матч. Но затем повторился сценарий первого сета. После смены сторон подавать вышла Подороска и в самый ответственный момент рука Нади дрогнула, она отдала Елене не только гейм, но и весь матч. Вновь счет 6:4 и Казахстан повел в противостоянии с Аргентиной 2-1.

«Сегодня я была настроена на игру. Чувствовала себя лучше, чем вчера. Ещё накануне мы поговорили с капитаном и пришли к решению, что я должна выйти на корт. Девчата поддерживали меня активно, чему я очень благодарна. Сегодня был тяжёлый для меня поединок: и физически, и психологически. Я была готова бороться, ставила перед собой задачу победить в двух сетах, так, как для меня игра в трех партиях была бы сложной во всех смыслах этого слова. Счастлива, что смогла победить!» - поделилась эмоциями Рыбакина после игры.

Следом на корт вышла Юлия Путинцева. Но уверенно ведя свой матч к победе, 30-я ракетка мира не смогла доиграть встречу с Марией Лурдес Карле. Два сета закончились на тай-брейках. Первый остался за казахстанкой - 7:6 (7:3), а второй - с таким же счетом 7:6 (7:3) - за хозяйкой корта, но вела в этой партии Юлия и завершила бы её победой, если бы не мышечные судороги. В 8-м гейме казахстанка на своей подаче начала испытывать дискомфорт. После длительного перерыва и оказания медицинской помощи Юлия все же вышла на третий сет, но не смогла доиграть даже гейм. Местная медицинская бригада оказывала ей помощь прямо на корте.

Аргентина снова сравняла счет и теперь командам предстояло провести игру в парном разряде, которая должна была стать решающей. За нашу команду были заявлены Анна Данилина и играющий капитан Ярослава Шведова. Казахстанские теннисистки в этой встрече поначалу имели большое преимущество, не в последнюю очередь за счёт свежести: ранее они не выходили на корт Кордовы, а за плечами соперниц Подороски и Лурдес были по две непростые игры за два дня. Наши в первом сете разгромили аргентинок, ни отдав им ни одного гейма – 6:0. Опытная Шведова мощно начинала атаки с задней линии, а Данилина, которая безупречно играет у сетки, умело их завершала. Местная публика умолкла, а соперницы прибывали в легком шоке. Во второй партии завязалась борьба. Аргентинки, подгоняемые местными болельщиками, стали огрызаться и смогли реализовать брейк-пойнт, но переломить ход встречи не хватило мастерства и удачи, которая сопутствует всегда сильнейшим. 7:5 - в пользу казахстанок.

Таким образом, Казахстан одержал историческую победу, впервые выиграв на выезде в раунде плей-офф. Сборная не только сохранила прописку в Мировой группе, но и получила право сыграть в заключительной квалификации к финалу 2022 года.

Сегодня ещё в 7-ми парах плей-офф раунда определились победители: Украина - Япония 4:0, Польша – Бразилия 3:2, Нидерланды – Китай 3:2, Великобритания – Мексика 3:1, Сербия – Канада 0:4, Латвия – Индия 3:1, Румыния – Италия 1:3. Теперь эти 7 команд-победительниц вместе с Казахстаном вышли в решающий раунд квалификации, который пройдет в феврале 2022 года. Туда также попадут ещё 8 сборных из 10-ти, занявших места с 3 по 12-е в финале-2021 (две команды из 10-ти сразу напрямую выйдут в финал-2022 за счет того, что одна будет страной-хозяйкой, а другой дадут wild card). Соответственно, 16 команд путем жеребьевки будут разбиты на пары, где в противостоянии друг с другом определят 8 участниц финала-2022 (там уже их будут поджидать финалист и победитель финала-2021, страна-хозяйка и один обладатель wild card).

Напомним, турнир Кубок Билли Джин Кинг до 2020 года назывался Кубком Федерации, однако в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

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