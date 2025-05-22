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    22:18, 21 Май 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана в четвертьфинале отбора к ЧМ по теннису сыграет с Японией

    В национальном теннисном центре Belline Arena г.Шымкент завершились групповые матчи отборочного турнира зоны Asia/Oceania юниорского «Кубка Дэвиса». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Сборная Казахстана в четвертьфинале отбора к ЧМ сыграет с Японией
    Фото: ФТК

    Вчера подопечные Сергея Квака обыграли команду Ирана 2:1, а сегодня в заключительной игре группы «D» с аналогичным счётом уступили соперникам из Китая.

    По итогам жеребьевки завтра 22 мая в четвертьфинале казахстанская команда сыграет против Японии. Чтобы пробиться в финальную стадию юниорского «Кубка Дэвиса», нужно обязательно на отборочном этапе пробиться в полуфинал. В решающую финальную стадию выйдут всего четыре команды.

    Другие пары 1/4 финала:

    Австралия - Китай 
    Китайский Тайбэй - Узбекистан
    Корея - Гонконг

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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