Сборная Казахстана в четвертьфинале отбора к ЧМ по теннису сыграет с Японией

Вчера подопечные Сергея Квака обыграли команду Ирана 2:1, а сегодня в заключительной игре группы «D» с аналогичным счётом уступили соперникам из Китая.

По итогам жеребьевки завтра 22 мая в четвертьфинале казахстанская команда сыграет против Японии. Чтобы пробиться в финальную стадию юниорского «Кубка Дэвиса», нужно обязательно на отборочном этапе пробиться в полуфинал. В решающую финальную стадию выйдут всего четыре команды.

Другие пары 1/4 финала:

Австралия - Китай

Китайский Тайбэй - Узбекистан

Корея - Гонконг



