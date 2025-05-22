Сборная Казахстана в четвертьфинале отбора к ЧМ по теннису сыграет с Японией
В национальном теннисном центре Belline Arena г.Шымкент завершились групповые матчи отборочного турнира зоны Asia/Oceania юниорского «Кубка Дэвиса». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Вчера подопечные Сергея Квака обыграли команду Ирана 2:1, а сегодня в заключительной игре группы «D» с аналогичным счётом уступили соперникам из Китая.
По итогам жеребьевки завтра 22 мая в четвертьфинале казахстанская команда сыграет против Японии. Чтобы пробиться в финальную стадию юниорского «Кубка Дэвиса», нужно обязательно на отборочном этапе пробиться в полуфинал. В решающую финальную стадию выйдут всего четыре команды.
Другие пары 1/4 финала:
Австралия - Китай
Китайский Тайбэй - Узбекистан
Корея - Гонконг