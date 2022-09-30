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    20:06, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана узнала всех потенциальных соперников по Лиге наций УЕФА

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Национальная сборная Казахстана, выступавшая в дивизионе «С», вышла из группы с первого места, тем самым впервые обеспечив себе путевку в дивизион «B».

    Жеребьевка группового этапа запланирована на январь-февраль 2024 года. Матчи пройдут с сентября по ноябрь того же года.

    Корзины дивизиона «B» Лиги наций УЕФА сезона 24/25:

    Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;

    Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия;

    Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория;

    Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.








    Фото: kazfootball.kz


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