20:06, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6
Сборная Казахстана узнала всех потенциальных соперников по Лиге наций УЕФА
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Национальная сборная Казахстана, выступавшая в дивизионе «С», вышла из группы с первого места, тем самым впервые обеспечив себе путевку в дивизион «B».
Жеребьевка группового этапа запланирована на январь-февраль 2024 года. Матчи пройдут с сентября по ноябрь того же года.
Корзины дивизиона «B» Лиги наций УЕФА сезона 24/25:
Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия;
Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
Фото: kazfootball.kz