Сборная Казахстана узнала всех потенциальных соперников по Лиге наций УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Национальная сборная Казахстана, выступавшая в дивизионе «С», вышла из группы с первого места, тем самым впервые обеспечив себе путевку в дивизион «B».

Жеребьевка группового этапа запланирована на январь-февраль 2024 года. Матчи пройдут с сентября по ноябрь того же года.

Корзины дивизиона «B» Лиги наций УЕФА сезона 24/25:

Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;

Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия;

Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория;

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

























Фото: kazfootball.kz