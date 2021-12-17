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Сборная Казахстана узнала своих соперников по Лиге наций

17 Декабря 2021 01:16
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Сборная Казахстана узнала своих соперников по Лиге наций

НЬОН. КАЗИНФОРМ - В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка Лиги наций, по итогам которой стали известны соперники сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Если Казахстан останется в дивизионе С, то встретится в группе 3 со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. Если же подопечные Талгата Байсуфинова вылетят в дивизион D, то там они сыграют в квартете 1 с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.

Напомним, судьба сборной Казахстана в Лиге наций решится в марте 2022 года в стыковых матчах с командой Молдовы: победитель сохранит место в дивизионе С, а проигравший получит понижение в классе. Первый матч Казахстана и Молдовы состоится 24 марта в Кишиневе, ответный — 29 марта в Нур-Султане.



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