Сборная Казахстана узнала своих соперников по Лиге наций

НЬОН. КАЗИНФОРМ - В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка Лиги наций, по итогам которой стали известны соперники сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если Казахстан останется в дивизионе С, то встретится в группе 3 со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. Если же подопечные Талгата Байсуфинова вылетят в дивизион D, то там они сыграют в квартете 1 с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.

Напомним, судьба сборной Казахстана в Лиге наций решится в марте 2022 года в стыковых матчах с командой Молдовы: победитель сохранит место в дивизионе С, а проигравший получит понижение в классе. Первый матч Казахстана и Молдовы состоится 24 марта в Кишиневе, ответный — 29 марта в Нур-Султане.



