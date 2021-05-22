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    21:51, 21 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана узнала свое место в «рейтинге силы» от IIHF на чемпионате мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своих социальных сетях опубликовала традиционный рейтинг сил чемпионата мира, который хоть и отражает прогресс команд на турнире, но все-таки является шутливым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Федерация отметила в своем списке и сборную Казахстана, которой намекнули на ее возвращение в элиту хоккея: «Любовь в лифте. Живи по принципу, чтобы не опускаться ниже». Команда Италии получила отсылку к коронавирусу — «поправляйтесь быстрее», а россиянам припомнили новое бедро Никиты Кучерова — «о, Куч... твое новое бедро такое сексуальное...».

    Соперники казахстанской дружины Норвегия и Латвия также были отмечены в рейтинге. Норвежцы «готовы устроить локдаун в обороне» в то время, как никто не может сдержать «неудержимых латышей в онлайн голосовании».

    Напомним, что сборная Казахстана начнет чемпионат мира завтра матчем против Латвии.


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