Сборная Казахстана узнала свое место в «рейтинге силы» от IIHF на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своих социальных сетях опубликовала традиционный рейтинг сил чемпионата мира, который хоть и отражает прогресс команд на турнире, но все-таки является шутливым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Федерация отметила в своем списке и сборную Казахстана, которой намекнули на ее возвращение в элиту хоккея: «Любовь в лифте. Живи по принципу, чтобы не опускаться ниже». Команда Италии получила отсылку к коронавирусу — «поправляйтесь быстрее», а россиянам припомнили новое бедро Никиты Кучерова — «о, Куч... твое новое бедро такое сексуальное...».

Соперники казахстанской дружины Норвегия и Латвия также были отмечены в рейтинге. Норвежцы «готовы устроить локдаун в обороне» в то время, как никто не может сдержать «неудержимых латышей в онлайн голосовании».

Напомним, что сборная Казахстана начнет чемпионат мира завтра матчем против Латвии.