Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА по итогам 2022 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила итоговый выпуск рейтинга национальных сборных в 2022 году после завершения чемпионата мира в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Бразилии сохранила первое место, победители Мундиаля аргентинцы поднялись на вторую строчку, а ставшая серебряным призером Франция стала третьей.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга потеряла две позиции и завершила 2022 год на 115-м месте.
Напомним, в ноябре подопечные Магомеда Адиева провели два товарищеских матча на выезде: в Ташкенте казахстанцы проиграли Узбекистану (0:2), а затем в Абу-Даби уступили национальной команде ОАЭ (1:2).
Рейтинг ФИФА от 22 декабря 2022 года:
1 (1). Бразилия — 1840 очков
2 (3). Аргентина — 1838
3 (4). Франция — 1823
4 (2). Бельгия — 1781
5 (5). Англия — 1774
6 (8). Нидерланды — 1740
7 (12). Хорватия — 1727
8 (6). Италия — 1723
9 (9). Португалия — 1702
10 (7). Испания — 1692
26 (27). Украина — 1536
37 (33). Россия — 1491
77 (77). Узбекистан — 1312
78 (78). Грузия — 1305
94 (95). Кыргызстан — 1232
95 (94). Армения — 1231
97 (97). Беларусь — 1221
108 (108). Таджикистан — 1187
109 (109). Эстония — 1186
115 (113). Казахстан — 1163
121 (123). Азербайджан — 1151
133 (134). Латвия — 1116
135 (135). Туркменистан — 1100
144 (144). Литва — 1069
174 (174). Молдова — 958.
Фото: КФФ