Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА по итогам 2022 года

22 Декабря 2022, 21:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила итоговый выпуск рейтинга национальных сборных в 2022 году после завершения чемпионата мира в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Бразилии сохранила первое место, победители Мундиаля аргентинцы поднялись на вторую строчку, а ставшая серебряным призером Франция стала третьей.

Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга потеряла две позиции и завершила 2022 год на 115-м месте.

Напомним, в ноябре подопечные Магомеда Адиева провели два товарищеских матча на выезде: в Ташкенте казахстанцы проиграли Узбекистану (0:2), а затем в Абу-Даби уступили национальной команде ОАЭ (1:2).

Рейтинг ФИФА от 22 декабря 2022 года:

1 (1). Бразилия — 1840 очков

2 (3). Аргентина — 1838

3 (4). Франция — 1823

4 (2). Бельгия — 1781

5 (5). Англия — 1774

6 (8). Нидерланды — 1740

7 (12). Хорватия — 1727

8 (6). Италия — 1723

9 (9). Португалия — 1702

10 (7). Испания — 1692

26 (27). Украина — 1536

37 (33). Россия — 1491

77 (77). Узбекистан — 1312

78 (78). Грузия — 1305

94 (95). Кыргызстан — 1232

95 (94). Армения — 1231

97 (97). Беларусь — 1221

108 (108). Таджикистан — 1187

109 (109). Эстония — 1186

115 (113). Казахстан — 1163

121 (123). Азербайджан — 1151

133 (134). Латвия — 1116

135 (135). Туркменистан — 1100

144 (144). Литва — 1069

174 (174). Молдова — 958.

Фото: КФФ