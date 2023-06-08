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Сборная Казахстана узнала первого соперника в плей-офф ЧМ-2023 по сокка

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 09:07
Сборная Казахстана узнала первого соперника в плей-офф ЧМ-2023 по сокка Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник сборной Казахстана в плей-офф чемпионата мира-2023 по сокка в Эссене (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала казахстанская команда сыграет против сборной Молдовы, которая сегодня в третьем матче группового этапа разгромила Португалию и заняла итоговое первое место в группе F.

Сборная Казахстана по итогам трех проведенных игр с четырьмя очками заняла третье место в группе E. На групповой стадии команда из Казахстана одержала победу над Ливией (3:1), сыграла вничью с Египтом (1:1) и потерпела неожиданное крупное поражение от Украины (2:6).

Отметим, сборная Казахстана по сокка является вице-чемпионом мира-2022 и чемпионом Европы-2023.

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.


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