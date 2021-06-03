Сборная Казахстана установила рекорд на чемпионате мира по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - Определен самый результативный матч завершившегося группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Наибольшее количество шайб было заброшено в игре между сборными Казахстана и Италии, состоявшейся 29 мая и закончившейся сокрушительной победой команды Юрия Михайлиса со счетом 11:3. Больше, чем Казахстан, в одном матче группового этапа не забивал никто.

Второй по результативности матч на групповом этапе выдали сборные Германии и Италии (9:4), на третьем месте — победа Чехии над Словакией (7:3).

Отметим, что сборная Казахстана с десятью очками заняла пятое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира.





