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    10:02, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана установила рекорд на чемпионате мира по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Определен самый результативный матч завершившегося группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Наибольшее количество шайб было заброшено в игре между сборными Казахстана и Италии, состоявшейся 29 мая и закончившейся сокрушительной победой команды Юрия Михайлиса со счетом 11:3. Больше, чем Казахстан, в одном матче группового этапа не забивал никто.

    Второй по результативности матч на групповом этапе выдали сборные Германии и Италии (9:4), на третьем месте — победа Чехии над Словакией (7:3).

    Отметим, что сборная Казахстана с десятью очками заняла пятое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира.




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