Сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 апреля 2023 года. Об этом передеает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.
Напомним, в марте сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи в рамках квалификации Евро-2024: против Словении (1:2) и Дании (3:2).
Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2023 года:
1. Аргентина – 1840.93 очков
2. Франция – 1838.45
3. Бразилия – 1834.21
4. Бельгия – 1792.53
5. Англия – 1792.43
6. Нидерланды – 1731.23
7. Хорватия – 1730.02
8. Италия – 1713.66
9. Португалия – 1707.22
10. Испания – 1682.85
…
30. Украина – 1530.04
37. Россия – 1495.53
74. Узбекистан – 1318.36
77. Грузия – 1311.51
96. Кыргызстан – 1225.44
97. Армения – 1224.08
98. Беларусь – 1210.17
109. Таджикистан – 118.24
112. Казахстан – 1177.05
124. Азербайджан – 1142.25
137. Туркменистан – 1095.2
171. Молдова – 972.91.
…
211. Сан-Марино – 759.12