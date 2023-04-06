Сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 апреля 2023 года. Об этом передеает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.

Напомним, в марте сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи в рамках квалификации Евро-2024: против Словении (1:2) и Дании (3:2).

Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2023 года:

1. Аргентина – 1840.93 очков

2. Франция – 1838.45

3. Бразилия – 1834.21

4. Бельгия – 1792.53

5. Англия – 1792.43

6. Нидерланды – 1731.23

7. Хорватия – 1730.02

8. Италия – 1713.66

9. Португалия – 1707.22

10. Испания – 1682.85

…

30. Украина – 1530.04

37. Россия – 1495.53

74. Узбекистан – 1318.36

77. Грузия – 1311.51

96. Кыргызстан – 1225.44

97. Армения – 1224.08

98. Беларусь – 1210.17

109. Таджикистан – 118.24

112. Казахстан – 1177.05

124. Азербайджан – 1142.25

137. Туркменистан – 1095.2

171. Молдова – 972.91.

…

211. Сан-Марино – 759.12