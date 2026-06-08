Юношеская сборная Казахстана разгромила Кыргызстан в товарищеском матче

Юношеская сборная Казахстана до 16 лет во втором товарищеском матче провела зрелищный поединок против команды Кыргызстана и одержала разгромную победу. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола, передает Kazinform.

Игра прошла в Шымкенте в стадионе «Намыс» 8 июня. Счет в матче был открыт на 52-й минуте: после навесной передачи Ерасыла Ибатуллы капитан команды Бекнур Нурман точным ударом головой вывел казахстанцев вперед. Спустя 20 минут вышедний на поле впервые Максим Бонет нашел брешь в обороне соперника и удвоил преимущество сборной Казахстана.

На 77-й минуте Никита Духов, ставший автором единственного гола в предыдущем матче, вновь продемонстрировал бомбардирское чутье и забил третий мяч. На 84-й минуте Ерасыл Ибатулла увенчал свою результативную игру точным ударом, а финальную точку на 88-й минуте с пенальти поставил Алихан Куандык, зафиксировав разгромную победу сборной Казахстана.

Казахстанская сборная одержала победу со счетом — 5:0.