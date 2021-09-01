Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной в матче отбора на ЧМ по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Нур-Султане сыграла вничью против Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев;

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караеваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук.

Гости прибыли в Нур-Султан с новым главным тренером, который действует с приставкой и.о. и проблемами с составом, Александр Петраков не смог рассчитывать на целый ряд основных игроков, тем не менее это не помещало ему оставить на скамейке лидера Руслана Малиновского. Талгат Байсуфинов же несколько удивил стартом, в нем не оказалось Бактиера Зайнутдинова.

Гости с первых минут пошли в атаку и уже на второй минуте красивым ударом издали забил Роман Яремчук, следом украинцы дважды попадали штанги и единожды сотрясли перекладину. Только к середине тайма казахстанцы опомнились, старались бить издали, но выходило не особо опасно.

После перерыва хозяева не стали садиться в оборону, игра шла на встречных курсах, команды провели замены, дважды Стас Покатилов спасал хозяев после выходов один на один Николая Матвиенко и Эдуарда Соболя, а затем забил Абат Аймбетов, но из офсайда.

Игра шла на встречных курсах, команды провели замены и Руслан Валиуллин отметился, уже с игры. Украинцы бросились в атаку, Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко упустили убойные моменты, продолжал показывать себя Покатилов, который все-таки пропустил на 93-й минуте, однако тут снова слово сказал Вилиуллин. 2:2 — ничья.

4 сентября казахстанцам предстоит сыграть на выезде против Финляндии.

Казахстан — Украина 2:2 (0:1)

Голы: Яремчук 2 (0:1), Валиуллин 74 (1:1), Сикан 90+3 (1:2), Валиуллин 90+6 (2:2).