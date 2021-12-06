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Сборная Казахстана сыграет с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса 2022
6 Декабря 2021 05:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
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За право выйти в финальную стадию казахстанцы будут бороться с командой Норвегии. Матчи пройдут 4-5 марта 2022 года. Наша команда сыграет на выезде.
Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2021 - России и Хорватии, а также к двум сборным, получившим wild card: Великобритании и Сербии.
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