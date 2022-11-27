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Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023

27 Ноября 2022, 18:00
Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Малаге прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год. За право выйти в финальную стадию мирового командного чемпионата казахстанцы будут бороться с командой Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Матчи пройдут 4-5 февраля 2023 года. Наша команда сыграет на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.


12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.

В сентябре наша команда участвовала в турнире Кубка Дэвиса, однако и Казахстан, и Великобритания лишились шансов на выход в следующую стадию турнира из-за поражений от сборных США и Нидерландов.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК


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